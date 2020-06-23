عمليات الأزهر: 7 حالات إعياء و13 مخالفة لطلاب واستبعاد 11 عضوا باللجان

كتب لؤى على

كشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عن تقرير غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة الديناميكا نظام حديث والميكانيكا نظام قديم للقسم العلمى، حيث أدى الامتحان 35 ألف و117 طالب وطالب مقسمين على 637 لجنة على مستوى الجمهورية.

واوضح وكيل الازهر خلال كلمة مسجلة لعرض تقرير الغرفة، أن الغرفة لم تسجل أى اصابات كورونا بين الطلاب والعاملين، حيث ارسلت مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الازهرية وجامعة الازهر قوافل متابعة ل 94 لجنة بمختلف المحافظات، حيث لم تسجل اي اصابات كورونا وإن كان هناك أعراض امتحانات وليست أعراض كورونا، فلقد سجلت بعض حالات الإغماء حوالى 7 حالات منهم ثلاث حالات ارتفاع فى درجة الحرارة وحالة صداع والباقى حالات مختلفة تم التعامل الطبى معهم.

وكشف أنه تم استبعاد رئيس لجنة وإلغاء ندب موجه و 9 من الاعضاء لعدم الالتزام بالتعليمات وعدم توفير الوقايه بشكل جيد ، كما تم ضبط حالتين تمزيق أوراق إجابة و10 حالات شطب على كراسة الاجابة بعد الكتابة وحالة واحدة لطالب لم يكتب اى شيء فى كراسة الاجابة .