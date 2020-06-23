عمدة باريس تعلن إصابتها بـ"كورونا" وتؤكد على أهمية ارتداء الكمامات

كتب : أحمد علوى

أعلنت آن ايدالجو عمدة العاصمة الفرنسية باريس، إيجابيتها بعد إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها لم يظهر عليها أى أعراض.

وقالت ايدالجو لابد من ارتداء الكمامات الطبية إلزاميا فى وسائل النقل العام، وهذا جيد"، ولكن فى الأماكن العامة "يجب أن يظل ارتداء القناع الموصى به موجود من أجل تجنب التفشى للفيروس"، مشيرة إلى أن "الوباء لا يزال موجوداً".

وأظهر استطلاع للرأى أجراه معهد "إيفوب" فى الفترة ما بين 2 إلى 5 يونيو الجاري، تصدر قائمة رئيسة بلدية باريس أن ايدالجو وحزب "الخضر" بقيادة دافيد بيليار نوايا التصويت فى الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التى ستنظم فى 28 يونيو.

وأشارت نتائج هذا الاستطلاع إلى إمكانية حصول أن ايدالجو على 44 بالمئة من الأصوات متقدمة على منافستها الرئيسية رشيدة داتى من حزب "الجمهوريون" (اليمين) والتى قد تتحصل على 33 بالمئة من الأصوات، فيما جاءت الوزيرة السابقة للصحة أنييس بوزان ومرشحة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم فى المرتبة الثالثة بـ20 بالمئة من الأصوات.