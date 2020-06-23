عدد وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 54000 شاملا الحالات المشتبه بها

رويترز

أظهر إحصاء أجرته رويترز استنادا إلى البيانات الرسمية أن حصيلة الوفيات المشتبه أنها نجمت عن الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا بلغ 54089 حالة، مما يبرز المملكة المتحدة كإحدى أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

ويشتمل إحصاء رويترز على الحالات المسجل بشهادات وفاة أصحابها أنها ناجمة عن كورونا في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو وفي اسكتلندا حتى 14 من الشهر. ويشتمل الإحصاء أيضا على حالات وفاة في المستشفيات في وقت أقرب.

وفي حين أن الأعداد الأقل التي تعلن عنها الحكومة يوميا تقتصر على الحالات المؤكدة، تشمل الأرقام المستندة إلى شهادات الوفاة تلك الحالات المشتبه بها.