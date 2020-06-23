اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 54000 شاملا الحالات المشتبه بها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:37 م
عدد وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 54000 شاملا الحالات المشتبه بها كورونا فى بريطانيا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر إحصاء أجرته رويترز استنادا إلى البيانات الرسمية أن حصيلة الوفيات المشتبه أنها نجمت عن الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا بلغ 54089 حالة، مما يبرز المملكة المتحدة كإحدى أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

ويشتمل إحصاء رويترز على الحالات المسجل بشهادات وفاة أصحابها أنها ناجمة عن كورونا في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو وفي اسكتلندا حتى 14 من الشهر. ويشتمل الإحصاء أيضا على حالات وفاة في المستشفيات في وقت أقرب.

وفي حين أن الأعداد الأقل التي تعلن عنها الحكومة يوميا تقتصر على الحالات المؤكدة، تشمل الأرقام المستندة إلى شهادات الوفاة تلك الحالات المشتبه بها.

 

 

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة