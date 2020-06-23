عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا يقفز مع إضافة بيانات دور الرعاية

ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا في فرنسا 57 حالة لتصبح 29720 اليوم الثلاثاء، وهو ما يزيد على مثلي العدد أمس، بعدما ضمت وزارة الصحة البيانات الأسبوعية لحصيلة الوفيات في دور الرعاية.

وتأتي فرنسا في المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم من حيث عدد الوفيات بمرض كوفيد-19.

وزاد عدد الوفيات في المستشفيات 26 إلى 19232 مقارنة مع 23 أمس الاثنين، وبلغ المتوسط 20 خلال الأيام السبعة الماضية.

وأعلنت الوزارة أيضا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في دور الرعاية خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 31 مقارنة مع تسجيل 73 قبل نحو أسبوع.

وزاد عدد الإصابات المؤكدة 517، وهو أكثر من العدد المسجل أمس بحوالي 150، مقارنة مع المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية البالغ 507، والمتوسط اليومي منذ بداية يونيو حزيران البالغ 414.