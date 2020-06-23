عدد إصابات الكورونا فى روسيا يقترب من 600 ألف

رويترز

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات فى البلاد إلى 599705 حالات، وهى ثالث أكبر حصيلة فى العالم، وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، إن 153 شخصا توفوا فى الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الرسمى لحالات الوفاة إلى 8359.

وكان المركز الروسى لمنع تفشى فيروس كورونا، قد أعلن يوم أمس الاثنين، تسجيل 95 وفاة و7600 إصابة بالفيروس التاجى خلال 24 ساعة.

جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، أعلنت السلطات المختصة، تسجيل 109 وفيات و7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 584680 إصابة بينها 8111 حالة وفاة.

وفى وقت سابق، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن أمله فى ظهور لقاح فى روسيا ضد فيروس "كورونا" فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا "أن الدواء الروسى ضد الفيروس سيكون الأفضل فى العالم".

وقال بوتين - خلال لقاء مع الأطباء - "نعول على ظهور اللقاح الروسى فى أقرب وقت، ونجاحنا فى ابتكار الأدوية أمر إيجابى للغاية".

وأضاف الرئيس الروسى، "بناء على ما أرى من تقييمات، فإن الدواء الروسى ضد "كورونا" هو الأفضل فى العالم من حيث الجودة"، شاكرا الأطباء الروس على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا".