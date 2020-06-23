اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد إصابات الكورونا فى روسيا يقترب من 600 ألف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:51 ص
عدد إصابات الكورونا فى روسيا يقترب من 600 ألف الأجهزة الطبية الروسية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات فى البلاد إلى 599705 حالات، وهى ثالث أكبر حصيلة فى العالم، وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، إن 153 شخصا توفوا فى الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الرسمى لحالات الوفاة إلى 8359.
 
وكان المركز الروسى لمنع تفشى فيروس كورونا، قد أعلن يوم أمس الاثنين، تسجيل 95 وفاة و7600 إصابة بالفيروس التاجى خلال 24 ساعة.
 
جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية، أعلنت السلطات المختصة، تسجيل 109 وفيات و7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 584680 إصابة بينها 8111 حالة وفاة.
 
وفى وقت سابق، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن أمله فى ظهور لقاح فى روسيا ضد فيروس "كورونا" فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا "أن الدواء الروسى ضد الفيروس سيكون الأفضل فى العالم".
 
وقال بوتين - خلال لقاء مع الأطباء - "نعول على ظهور اللقاح الروسى فى أقرب وقت، ونجاحنا فى ابتكار الأدوية أمر إيجابى للغاية". 
 
وأضاف الرئيس الروسى، "بناء على ما أرى من تقييمات، فإن الدواء الروسى ضد "كورونا" هو الأفضل فى العالم من حيث الجودة"، شاكرا الأطباء الروس على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا".
 

روسيا

الصحه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تسجل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:24 ص

مونتريال الكندية تعيد فتح المطاعم بعد رفع قيود كورونا.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:00 ص

السلطات الصحية بأستراليا توصى بعدم السفر لـ6 مناطق بسبب كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:17 ص

بنين تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص

كيف واجهت ألمانيا انتشار كورونا بمجزر لحوم كبير بمنطقة غويترسلوه؟

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:49 ص

تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة