عامل يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات على مبلغ 5 آلاف جنيه بقنا

قنا- وائل محمد

قام عامل بطعن شقيق زوجته عدة طعنات فى الشارع فرشوط لخلافهما على مبلغ 5 آلاف جنيها بينما قام المجنى عليه باستقلال توك توك للابلاغ عن قاتله، وتوفى قبل وصوله لمركز شرطة فرشوط.



تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا أخطاراً يفيد العثور على جثة عبد الرحيم محمد أبو خليل تاجر خردة ملقاة بالقرب من مركز شرطة فرشوط وبها عدة طعنات نافذة.



كشفت تحريات أن مرتكب الحادث مؤمن صدقى قاسم عامل زوج شقيقة القتيل حيث ذهب المتهم لمنزل القتيل وطالبه برد 5 آلاف جنيها اقترضها منه فرفض، ونشبت بينهما مشاجرة فى الشارع قام خلالها المتهم بطعم المجنى عليه عدة طعنات وفر هاربا بينما قام القتيل باستقلال توك توك للابلاغ عن قاتله لكنه توفى قبل وصوله لمركز الشرطة، وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الحادث.

فى سياق أخر نجحت مديرية أمن قنا في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة وإصابة طفلتها بحروق، إثر نشوب حريق بمسكنهما، وضبط عاطل لارتكابه الواقعه بدافع السرقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، والسيطرة عليه وإخماده ووفاة مالكتها (موظفة)، وإصابة (كريمتها "3 سنوات" بحروق متفرقة).

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خال المتوفاة (عاطل - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف المتهم المذكور أنه نظراً لقيامه بالبحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار بحوش مسكنه وإحتياجه لمبلغ مالى لإستكمال تلك الأعمال فطلب من المجنى عليها مساعدته إلا أنها رفضت فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها ، وبتاريخ الواقعة توجه المتهم لمنزل المجنى عليها وحال قيامها بإعداد مشروب له باغتها بالتعدى عليها بالضرب على رأسها من الخلف بقطعة حديدية فأودى بحياتها وإستولى على مبلغ (15 ألف جنيه) وأضرم النيران بجثتها مما أدى لإمتدادها إلى صالة الشقة وإحتراق بعض محتويات الشقة ، وإصابة نجلتها ثم تخلص من القطعة الحديدية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" بإلقائها بمياه نهر النيل بخط سير هروبه وقام بدفن المبلغ المستولى عليه بحوش منزله ، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والملابس التى كان يرتديها أثناء إرتكاب الواقعة وعليها آثار دماء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.