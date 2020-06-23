طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم متميزة لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تسعى دائماً إلى استغلال كافة مواردها وإمكانياتها المادية والبشرية للمساهمة فى الوصول إلى حلول حقيقية لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للأفكار والإبتكارات المتميزة والفعالة، وذلك إيماناً بالمسئولية المجتمعية للجامعة وضرورة مشاركتها خلال الأزمة الحالية فى مواجهة انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته لكلية الهندسة لتفقد بوابة تعقيم ابتكرها ونفذها 3 طلاب بالفرقة الرابعة بقسم المدنى و الميكانيكا بكلية الهندسة، بحضور الدكتور هشام فوزى عميد الكلية،حيث استمع إلى شرح تفصيلى من الطلاب عن تصنيع بوابة التعقيم وطريقة عملها .

وأثنى رئيس الجامعة على المجهود المبذول من طلاب كلية الهندسة وشعورهم بالمسؤولية تجاه جامعتهم ومجتمعهم وسعيهم إلى ابتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة متميزة وبأقل التكاليف وذلك للمشاركة فى حل مشكلة انتشار فيروس كورونا مشيراً إلى أن جامعة الزقازيق جامعة عريقة وتضم عدداً كبيراً من الخبراء والأساتذة المتميزين بمختلف التخصصات بالإضافة إلى شباب الباحثين والطلاب أصحاب العقول الإبداعية والأفكار الجديدة.

ومن جهته أوضح الدكتور هشام فوزى أن الطلاب بذلوا مجهوداً كبيراً لابتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة عالية ويمكن تنفيذها بأقل التكاليف بهدف خدمة جامعتهم ومجتمعهم، لافتاً إلى أن الكلية تحرص دائماً على تشجيع أبنائها المتميزين ومساعدتهم على تنفيذ الأفكار الإبداعية والمبتكرة بمختلف التخصصات والإستفادة منها على أرض الواقع.