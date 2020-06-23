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طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:00 ص
طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية طلاب الثانوي العام - أرشيفية
محمود طه حسين

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بدأ صباح اليوم الثلاثاء 23  يونيو الجارى،  طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين"STEM" أداء الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية"بإجمالى "907" طالب وطالبة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة السادة المقدرين.

وأضاف إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.


وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.

 


التربية والتعليم

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