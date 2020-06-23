طقس الخليج.. أتربة فى السعودية و غائم جزئيا فى الإمارات

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل كذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً، ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح "الأربعاء" مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهارا.

حركة الرياح : - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر.

يكون الموج والبحر في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:43 والمد الثاني عند 02:05 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 19:48 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:42 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الاول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:27 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 38 29 70 40 دبي 41 28 75 30 الشارقة 41 26 85 25 عجمان 40 29 85 30 أم القيوين 41 26 85 25 رأس الخيمة 38 28 80 30 الفجيرة 37 29 65 40 العين 43 26 70 15 ليوا 42 25 75 30 الرويس 37 29 75 35 السلع 38 30 80 35 دلما 38 32 75 30 طنب الكبرى 37 30 80 35 طنب الصغرى 37 30 80 35 أبو موسى 37 30 80 35 .