ضبط 5 الاف كمامة مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بالقليوبية وبداخله 5600 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، قيام (طالب جامعى- مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بإنشاء وإدارة مصنع لتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" بدائرة المركز وإستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى الشركات ووضعها على المنتج النهائى تمهيداً لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (5ماكينات خاصة بالتصنيع - 2مقص كهربائى - مكواة بالبخار - 5600 كمامة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.