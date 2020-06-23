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ضبط مهتز نفسي بصق على المواطنين مدعيا إصابته بكورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:50 م
ضبط مهتز نفسي بصق على المواطنين مدعيا إصابته بكورونا ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ضبطت أجهزة الأمن مهتز نفسي بصق على المواطنين زاعماً إصابته بكورونا، وتبين بعد فحصه طبيا وإجراء المسحة سلبية العينة.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليقات تضمنت قيام أحد الأشخاص بالبصق على المواطنين بمدينة المنصورة بالدقهلية مدعياً إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وتبين أنه "عامل" – له معلومات جنائية.
 
وأكدت زوجته أنه يعانى من مرض نفسى منذ فترة ، وبإصطحابه للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين عدم إصابته بالفيروس ، وأنه يعانى من أعراض الإنفلونزا الموسمية ، وتم التنبيه على أسرته بحسن رعايته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

 


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