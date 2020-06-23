ضبط صاحب مخبز استولى على 2 مليون من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

واسفرت الجهود عن ضبط (2237) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4,600 طن "مفروم لحوم – بسطرمة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة صان الحجر (بمحافظة الشرقية) لحيازته (3,900 طن سلع غذائية "عسل أسود - دقيق فاخر"مستلزمات إنتاج"مجهولة المصدر") لإدخالها فى عملية إنتاج الحلوى تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

• ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لتصنيعه (120000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بدون تصريح) ، وكذا حيازته (760 كيلو جرام مستلزمات إنتاج وأدوات تصنيع).

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (80000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بدون تصريح).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (2015196 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب بمنظومة تشغيل الخبز وإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء).

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,802 طن كبدة غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها) طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول السلام أول (بمحافظة الإسكندرية القاهرة) لحيازته (3500 قطعة قطعة كمامة – 2360 لتر كحول إيثيلى - 171 عبوة كحول "منتج نهائى") ، وكذا حيازته (15,596 طن "مذيبات سلفونيك – جلسرين – فازلين" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر).. لإدخالها فى عملية التصنيع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة مركز شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة للإستخدام) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم القيام بحملات نوعية على مدار 48 ساعة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .. أسفرت عن ضبط (433) قضية بإجمالى مضبوات (286043) عبوة سجائر و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.