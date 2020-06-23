اليوم السابع
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ضبط صاحب شركة استثمار عقارى هارب من 80 حكم قضائى بإجمالى 150 سنة بأسيوط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:51 م
ضبط صاحب شركة استثمار عقارى هارب من 80 حكم قضائى بإجمالى 150 سنة بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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القي ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، القبض علي مقاول عقارات بأسيوط هارب من 80 حكم قضائى نهائى بإجمالى 150 سنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والقيادة السياسية بتوجيه ضربات للهاربين من أحكام ومافيا العقارات بالمحافظات. 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية  بمديرية أمن أسيوط  يفيد ورود معلومات من المقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث قسم ثان اسيوط يفيد ورود معلومات بتواجد صاحب شركة عقارات هارب من 80 حكم قضائى داخل أحد الأماكن بدائرة قسم ثان أسيوط .
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد المهدى وكيل ادارة البحث والمقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيبين حسام البارودى وأحمد عبدالمقصود بمباحث القسم تحت اشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث والعميد احمد الراوى رئيس مباحث المديرية والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام والعميد احمد الراوى، حيث تم ضبط " حسام م. " 46 سنة مقاول عقارات ورئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار العقارى بأسيوط ومقيم تفرعات شارع الجمهورية بدائرة القسم هارب من 80 حكم قضائى نهائى باجمالى 150سنة، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة .
 
 
 

 


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