اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على مسنة كفيفة وسرق مصوغاتها بأسيوط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:14 م
ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على مسنة كفيفة وسرق مصوغاتها بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من موظف مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته "مسنة "كفيفة" الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من موظف مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته (مسنة "كفيفة") الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس ، واستولى على  3 غوايش ذهبية، فقد وتوصلت  تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له  معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط 2غويشة، و5 جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى "حصيلة بيع الغويشة الثالثة، وأقر ببيعها لأحد الأشخاص صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط"سيئ النية ، وأمكن ضبطه، كما اعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطى. وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

   
 

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