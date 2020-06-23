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صور .. مستشفى قنا العام يعلن تعافى و خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:44 م
صور .. مستشفى قنا العام يعلن تعافى و خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا
قنا - وائل محمد

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أعلنت مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن تعافى وخروج 5 حالات جديدة من مصابين فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.

وقدمت إدارة المستشفى الورود للمتعافين خلال  خروجهم من المستشفى، فيما قدم المتعافين الشكر لإداة المستشفى و أطقمها الطبية على رعايتهم و اهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وبذلهم مجهود كبير فى علاج المصابين رغم المخاطر  المحيطة بهم.

وأعلن الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا جديدة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام، ليصبح اجمالى عدد المتعافين بالمستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى حجر صحى 51 حالة.

وأوضح الديب، بأن المستشفى بأطقهما الطبية و جميع العاملين بها يبذلون ما فى وسعهم لخدمة المرضى بما يساهم فى التعجيل بفترة الشفاء، لافتًا إلى أن مصابى كورونا يحظون برعاية طبية متكاملة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.


وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كل الجهود فى النطاق الطبى ووضع كل التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (1)
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (1)

 

تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (2)
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (2)

 

تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (3)
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (3)

 

تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (4)
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (4)

 

تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (5)
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (5)

 

تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (6)
تعافى وخروج حالات جديدة من مصابين كورونا (6)

 


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