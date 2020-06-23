صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 5 حالات جديدة بعد شفاؤهم من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك مدير العزل الصحي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23/6، خروج عدد 5 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل مستشفي العزل الصحي بإسنا، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين.

وتقدمت إدارة مستشفي إسنا التخصصي وجميع العاملين بها، بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروجهم من المستشفى، حيث وصل عدد المتعافين بمستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي إلى عدد 720 متعافى منذ تخصيصها مستشفي عزل صحي، وتم أيضاً إجراء عدد 14 حالة ولادة قيصرية حتي الآن، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع المرضي وأن يرفع الله عن مصرنا الحبيبة البلاء و الوباء.

ووجهت مديرة مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، الشكر لجنود وأبطال الجيش الأبيض، لتكون مستشفي العزل الصحي بإسنا بحالات الشفاء التى وصلت إليها، أولي مستشفيات العزل الصحي المسجلة لأكبر نسب الشفاء بفضل الله وكرمه، ووجود أعلي كفاءات تواصل الليل بالنهار لخدمة المرضي وتقديم الدعم العلاجي والنفسي للمرضى جميعاً.

ومن جانبه، يقول الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، إن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، موضحاً أن كافة الفرق الطبية بالمستشفى وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع، موضحاً أنه مع خروج كل دفعة حالات يحتفل كافة العاملون بالمستشفى بخروج المتعافين وتعم الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى على تقديم الدعم العلاجى والنفسى للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.



مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 5 حالات جديدة (1)



مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 5 حالات جديدة (2)