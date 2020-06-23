صور.. مرضى مركز 24024 للغسيل الكلوى بالمحلة يشكون غياب مديره والأطباء

الغربية – عادل ضرة

مأساة حقيقة يعيشها 130مريض من مرضى الفشل الكلوى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تهدد حياتهم بالخطر بسبب نقص المستلزمات وغياب الأطباء بمركز 24024للغسيل الكلوى بالمحلة.

حيث يعانى مرضى الفشل الكلوى الذين يخضعون للغسيل الكلوى بالمركز سواء على نفقة الدولة او التأمين الصحى من مشاكل منذ 4شهور، بسبب نقص المستلزمات الخاصة بجلسات الغسيل، وايضا إجراء الجلسات بدون وجود أطباء خلال جلسات الغسيل اومدير فنى للإشراف على الجلسات.







فبعد استبعاد المدير الفنى للمركز بقرار من محافظ الغربية بعد تحريات الأجهزة الأمنية عنها، فالمركز لم يدخله طبيبا لمتابعة الجلسات، رغم المخاطر التى يتعرض لها المرضى أثناء الجلسات للتعامل معها، ويضطر التمريض العاملين بالمركز التعامل مع الحالات المترددة على المركز







تقول شيرين عثمان مدير جمعية الخير التابع لها مركز 24024للغسيل الكلوي، أن المركز يعانى من مشكله منذ 4شهور بعد عزل المدير الفنى الدكتورة نادرة السيد رجب بقرار من محافظ الغربية، بناء على التحريات الأمنية ضدها.







وأضافت أن المدير الفنى المعزولة قامت برفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة، وتم حفظ المحضر إداريا بعد تقديم كافة المستندات للنيابة العامة، مضيفة أنه تم إخطار الجهات المعنية لانتداب مدير فنى للمركز لحين التعاقد مع مدير فنى للمركز، إلا أن أطباء أمراض الكلى رفضوا التعاقد بناء على تعليمات من رابطة أطباء الكلى والتى تمنع الأطباء من دخول المركز نظرا لوجود نزاع مع المدير الفنى المعزولة.





وأضافت شيرين عثمان أن المركز يتردد عليه 130مريض بالفشل الكلوى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى، وعلى مدار 5شهور مضت لم يدخل للمركز طبيب زائر او مدير فنى لمتابعة حالتهم الصحية، رغم أنه لابد وأن يكون هناك طبيب زائر على مدار اليوم لمتابعة حالة مرضى الغسيل الكلوى تحت إشراف المدير الفني، مؤكدة أن مجلس الإدارة قام بمخاطبة محافظ الغربية والصحة وإدارة العلاج الحر لاختيار مدير فنى للمركز وطلب المحافظ ترشيح اسماء 4اطباء لاختيار مدير فنى منهم للمركز.







وأشارت أنه استدعاء طبيبي أمراض باطنة من مستشفى المحلة العام لمتابعة المرضى وتعرضا لاذى مادى وخصومات بآثر رجعي، موضحة أن واقعة عزوف الأطباء ورفضهم الحضور للمركز منذ شهر فبراير الماضي.







وأشارت أن هناك مطالبات متأخرة لدى التأمين الصحى بسبب عدم وجود مدير فنى بلغت أكثر من 800ألف جنيه ولم نستطيع المطالبة بها لعدم وجود مدير فنى للتوقيع، ووصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على الالتزام بالتعاقدات مع الشركات وتغطية التكاليف المادية.







قال إبراهيم محمود إن مرضى الفشل الكلوى لا يمكن ان يعيشوا بدون غسيل كلوى، ويتعرض لمشاكل حال تفويت جلسة من الجلسات الإسبوعية، مشيرا أن يجرى جلسات غسيل كلوى بالمركز منذ 4شهور بدون طبيب يتابع الجلسات خاصة وأن المرضى قد يتعرضون لمضاعفات أثناء جلسات الغسيل منها إغماءات و هبوط فى ضغط الدم.







وأشار أن المركز يعانى أيضا من كارثة اخرى وهى نقص فى مستلزمات الغسيل، وسبق وأن تعرض المرضى إلى عدم إجراء جلسات لعدم توفيرها بسبب عدم حصول المركز على المستخلصات لدى التامين الصحي.







اما عليه الفقى رئيس التمريض بالمركز فأكدت ان المركز يضم 24ماكينة غسيل كلوى تخدم 130مريض ولم يخدم اى طبيب مرضى المركز منذ 4شهور بعد عزل المدير الفنى للمركز، مشيرة أن المركز حاول التعاقد مع اطباء مرضى مسالك بولية ولكنهم رفضوا خوفا لتعرضهم لمشاكل بسبب المدير الفني، بعدما تعرض طبيبان امراض باطنة من مستشفى المحلة العام لجزاءات بعد تطوعهم لخدمة المرضى .







وأكدت أن التمريض هو من يتعامل مع المرضى بالمركز، ويتعرضون لمواقف صعبة، اثناء جلسات الغسيل الكلوى منها تعرض المرضى لاغماءات او مضاعفات، ونظرا لخبرتها تتعامل مع الحالات، قائلة" ربنا سترها معانا فى الـ4شهور اللى فاتوا وقدرنا نتعامل مع الحالات، ولكن مش هنقدر نكمل او نقوم بدور الدكتور".







اما فايز بخيت امين الصندوق والمكلف بأعمال رئيس مجلس الإدارة فقال أن الجمعية ومركز الغسيل الكلوى لا يوجد لهما مدير فنى منذ 4اشهر بعد صدور قرار باستبعاد المدير الفنى السابق الدكتورة نادره السيد رجب وصدور قرار من المحافظ بإقالتها، ولم يتم تعيين مدير فنى حتى الأن، مما توقف عنه توقف صرف جميع المستخلصات لصالح الجمعية والمركز نتيجة عدم وجود مدير فني.







وأضاف أن هناك مديونيات لدى هيئة التأمين الصحى أكثر من 800ألف جنيه وعلينا ديون لشركات مستلزمات الغسيل الكلوى، مشيرا أنه قام بدفع مليون و200ألف جنيه من ماله الشخصى للصرف على المركز لحين اعتماد المبالغ المالية المستحقة للمركز والمتوقفة لعدم وجود مدير فني، موضحا أن المركز يخدم 130مريض سواء نفقة دولة او التأمين الصحى ويوجد بالمركز 24ماكينة غسيل كلوى إلى جانب إصلاح ماكينة اخرى وقيام رجال اعمال بماكينتين جدد للمركز، وأن المركز مشترك فى بنك الطعام لإحضار وجبات ومواد غذائية للمرضى ويقوم بسداد قيمة الاشتراكات المستحقة.







وأشار أنه توجه لمحافظ الغربية لتشكيل مجلس إدارة للمركز، وطلب منه المحافظ ترشيح اثنين لاختيار رئيسا لمجلس الإدارة، واثنين اخرين لاختيار احدهما امينا للصندوق، و15عضوا لاختيار 5من بينهم، لتشكيل مجلس الإدارة، ومنذ 3اشهر لم يتم اختيار اى مسئول بهذه المناصب.







وناشد محافظ الغربية بسرعة تكليف مديرا فنيا يُشرف على الأعمال الفنية للمركز والكشف على المرضى ومراعاتهم اثناء عمليات الغسيل، مشيرا أنه بعد صدور قرار المحافظ بإقالة المدير الفنى السابق وهى تهدد كل اطباء الكلى الذين نسعى للتعاقد معهم وتحرض رابطة اطباء الكلى ضدهم وتقوم بتهديدهم وتقديم شكاوى ضدهم باماكن عملهم.







من جانبه اكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بأنه اعطى إدارة المركز مهلة 14يوما لتعيين مدير فنى جديد من الأطباء لإدارة المركز وفى حالة عدم الاتفاق على مدير فنى سيتخذ قرارا بنقل جميع المرضى من المرضى وتوزيعهم على اماكن اخرى، مطالبا بسرعة اختيار مدير فنى من الأطباء وتحديد اسمه وأنه سيقوم فورا باعتماده وتكليفه بالعمل بالإشراف على المركز.