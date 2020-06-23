صور.. مدير أمن الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أجرى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، جولة تفقدية على لجان الثانوية العامة بمدينة المحلة، لمتابعة خدمات تأمين اللجان المنتشرة بالمدينة.

ووجه مدير الأمن مسئولى الأحياء بعمل حواجز أمام كل لجنة لمنع الزحام وتكدس الطلاب مثلما حدث فى أول أيام الامتحانات، حفاظا على سلامة الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عدداً من مدارس لجان الثانوية العامة بمدينة السنطة وزفتى والمحله الكبرى للتأكد من توفير الممرات الأمنة للطلاب وترك مسافات امنه حفاظاً على سلامتهم.

وشملت الجولة مدارس خباب بن الارث الابتدائية وبلال بن رباح الاعدادية بنين وعزبة المنشاوى بالسنطة، ومدارس فاطمة الزهراء وعثمان بن عفان الابتدائية وعمر بن الخطاب بزفتي، ومدرسة السيدة زينب الثانوية والسادات الثانوية وعبد المجيد سليم الابتدائية بالمحلة الكبري.

واطمأن محافظ الغربية على توفير الممرات الآمنة، كما وجه اللواء اشرف بدران رئيس مدينة السنطة وهشام ابو المكارم رئيس مدينة زفتى ومحمد صلاح رئيس مدينة المحلة الكبرى باستكمال باقى المدارس على هذا المنوال حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب من انتقال عدوى فيروس كورنا المستجد.

من ناحية أخرى، أمر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بسرعة رفع جميع الاشغالات من أمام المدارس وكافة الشوارع وأمام المحلات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.