صور.. مبادرة شبابية بدسوق لتوفير اللحوم بـ 85 جنيها بدلا من 120

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت صور المشاركات المجتمعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ فى عصر كورونا، وضرب شباب كفر الشيخ أروع الأمثلة فى العطاء فى زمن كورونا، فمنهم من قدم مساعدات من واق للوجه وكمامات للأطقم الطبية والعمال بمجالس المدن والمستشفيات، ومنهم من تبنى حملات لتطهير المقابر وإنارتها .

وفى مدينة دسوق تبنى عدد من الشباب بمبادرة توفير اللحوم بأسعار أقل من الأسواق خاصة بعد ارتفاع ثمن كيلو اللحمة بكفر الشيخ ما بين 120 لـ 130 جنيها، ولكنهم صمموا على شراء الماشية وبمتابعة من مجلس مدينة دسوق والإدارة البيطرية ، اشتروا المواشى ، وتم ذبحها ، وعرضها للبيع ب 85 جنيه فقط.

وقال محمد الصعيدى ، أحد مطلقى المبادرة ، كل شباب المحافظة يجتهد فى المشاركة المجتمعية قدر استطاعته ،لمساعدة الآخرين ، والعمل على استغلالهم ، فمنهم من وفر الكمامات لطرحها للجمهور بأسعار التكلفة، لمحاربة شجع بعض مستغلى الفرص ، ومنهم من خصص توك توك لنقل المشتبه فى إصابتهم بـ كورونا ، ولكننا رأينا أن هناك ارتفاع ملحوظ فى أسعار اللحوم ،فقررنا توفيرها للأهالى بسعر التكلفة .

وأضاف الصعيدى ، لـ " اليوم السابع"، أنه يتم بيع كيلو اللحمة ب 85 جنيه فقط ، بدلا من 120أو 130 جنيه ، لمحاربة غلاء الأسعار ،وتوفير اللحوم للطبقة المتوسطة والفقيرة ، والتى لا تمتلك ثمن كيلو اللحمة ، وتم تخصيص مكان بالتعاون مع مجلس المدينة ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ، حفافظاً على صحة المواطنين ، مؤكداً أن المبادرة لاقت استحسان كبير من الأهالى وتوافد عدد كبير لشرائها ، مع مراعاة التباعد الاجتماعى.