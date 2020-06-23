صور.. زى النهاردة.. وفاة مهندس الكرة المصرية رفعت الفناجيلى الذى أبهر العالم

دمياط - عبده عبد البارى

تمر اليوم الذكرى السادسة عشر لوفاة مهندس الكرة المصرية ، الكابتن رفعت الفناجيلى الذى توفى فى 23 يونيو عام 2004 ، وأقيمت له جنازه مهيبه بحضورالشيخ طه إسماعيل الذى أصر على الوقوف إماما فى صلاة الجنازه والكابتن محمود الخطيب، ومحافظ دمياط وقتها الدكتور عبد العظيم وزير، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة

رفعت الفناجيلى لاعب الكرة الذى ولد لإحدى الأسر الفقيرة بمدينة دمياط ، وترك المدرسة من أجل الكرة وكان يتعلم حرفة "الاويما" لكى يعيش منها بإحدى ورش مدينة دمياط ، وكان يتقاضى جنيها أسبوعيا من عمله كأويمجى والصدفة وحدها هى التى جعلته يدخل عالم الكرة من الباب الملكى ، ويتفوق على جميع أقرانه وينافس أبناء الذوات والبشوات فى النجومية

ويعد رفعت الفناجيلى أول لاعب يفوز فى مسابقه جريدة المساء كأحسن لاعب فى مصر متفوقا على الكابتن الراحل صالح سليم كما يعد الفناجيلى أول لاعب مصرى يتم ايقافه بسبب توقيعه لفريقى المصرى والاهلى فى وقت واحد

ولد الكابتن محمد رفعت مصطفى الفناجيلى وشهرته رفعت الفناجيلى فى الأول من مايو عام 1936 بمدينة دمياط بحارة "النفيس" وسط مدينة دمياط والتحق بمدرسة دمياط الابتدائيه ولعب كرة القدم بالمدرسة و فى السابعة من عمره وعندما بلغ الرابعة عشر من عمره بدأت موهبته الكروية تتفجر فترك المدرسة بعد ان حصل على الشهادة الابتدائية واتجه لعالم الكرة وفى نفس الوقت كان يعمل صبى "أويمجى " وهى فن الحفر على الخشب وزخرفة الموبيليا المنتشرة بمدينة دمياط وان يلعب مع زملاءه كرة القدم المصنوعه من الكاوتش " كرة التنس" وذلك قبل ظهور الكرة الشراب .

لعب الفناجيلى لفريق النهضة بنادى البلدية بدمياط وفى عام 1952 زار دمياط فريق وزارة الصحة وكان يضم العديد من اللاعبين المميزين ومنهم عدد من لاعبى الاهلى والفريق القومى منهم مكاوى وفؤاد صدقى وحلمى أبو المعاطى وسيد صالح وسيد عثمان والتقى فريق وزارة الصحة بفريق دمياط ويومها ، تألق الفناجيلى ولفت جميع الأنظار فالتقطته عين عبده البقال كشاف الاهلى الشهير ، وحينها دبر البقال مباراة ثانية بين الفريقين فظهر الفناجيلى بنفس المستوى العالى وعندما حاول البقال الحصول على توقيع نادى دمياط لترك الفناجيلى فرفضت إدارة دمياط ، مما دعا البقال لتهريب الفناجيلى لوضع إدارة دمياط أمام الأمر الواقع وقام الاهلى باشراكه فى 5 مباريات ودية كانت أولها أمام الزمالك وقدم الفناجيلى أداء نال أعجاب مسئولى الأهلى الا أن الفناجيلى أختلف مع الأهلى فى أول موسم له ، لانه لم يشارك فى المباريات الرسمية كأساسى واستسلم لاغراء عبد المنعم شطارة ظهير أيسر الأهلى الذى ضمه لنادى اتحاد السويس مستغلا نص لائحة انتقال اللاعبين التى تسمح بانتقال اللاعب اذا تم تغيير محل اقامته.

ولمع الفناجيلى مع فريق السويس وكان دينامو الفريق ، وأحرز هدفا فى أول مباراة رسميه له مع السويس وكانت أمام المصرى البورسعيدى وهو أول هدف رسمى للفناجيلى فى الدورى الممتاز ولكن لم يعجبه الحال فى السويس وأنتقل الى المصرى الا أنه لم يشعر بالارتياح فعاد الى دمياط بعد موسما ونصف.

وفى عام 1953 التقى الفناجيلى بفؤاد صدقى وأقنعه بالعوده للأهلى فعاد اليه فى موسم 53- 54 وقد كلفه هذا القرار الايقاف موسما كاملا بعد شكوى النادى المصرى الى اتحاد الكرة.

ولعب الفناجيلى رسميا للأهلى من عام 1953 وحتى 1970 وكان طوال هذه الفتره أساسيا فى النادى الأهلى والمنتخب القومى والمنتخب العسكرى

وقد عاصر الفناجيلى جيل العمالقة هيكل وعبد الجليل وهمامى وعبد الوهاب سليم وصالح سليم وتوتو وفؤاد صدقى وووجيه مصطفى وحلمى أبو المعاطى وحسين مدكور ورضا عبد الحميد ومراد نديم .

وهو الجيل الذى حقق عشر بطولات متتالية للأهلى بداية من عام 48 وحتى 1958 وحققوا بطولة الكأس 5 مرات.

ومن المباريات التى لاتنسى للفناجيلى مبارة الأهلى والزمالك فى نهاية موسم 61-1962 حيث كان التعادل يكفى الزمالك للفوز بالدورى بينما كان لابد على الاهلى الفوز لحصد البطولة .

وعلى الرغم من غياب اكثر من 6 من لاعبى الاهلى الأساسيين وكان أبرزهم صالح سليم وطه اسماعيل وميمى الشربينى والجوهرى أعلن الفناجيلى خوضه المباراة باحتياطيو الاهلى وناشئيه وسيفوز على الزمالك ويحرز هدفا على يسار ألدو حارس الزمالك وراهن على ذلك الدكتور نادر سويلم عضو مجلس ادارة النادى الأهلى وقتها على 15 جنيها للفناجيلى لوفاز الاهلى وهو ما تحقق بفوز الأهلى 3 -0 على الزمالك واحرز الفناجيلى هدفا على يسار ألدو وكان أسهل له ان يحرزه على يمينه لكنه أصر على أن يفى بوعده وكانت تلك المباراة شاهدا على مولد السايس وريعو وعلوى مطر .

ومن المباريات التى تدل على حسن قيادته وروحه العاليه مباراة منتخب مصر "ب" امام منتخب بلغاريا فى عز مجدها بملعب طنطا والذى سبق ان فاز على منتخب مصر "أ" بدون الفناجيلى قبلها بأيام قليله واحد- صفر الا ان المنتخب "ب" فاز بقيادة الفناجيلى على عمالقه بلغاريا 2-0 وقد أصر الفناجيلى ان يرتدى "زقلط "ابن الغربية و لاعب طنطا شارة كابتن المنتخب بدلا منه على الرغم من انه كان أصغر اللاعبين سنا .

لعب الفناجيلى خلال مشواره الكروى مع النادى الأهلى 650 مباراة دولية ومحلية ووودية أحرز خلالها 100 هدف.. ولعب 150 مباراة دولية أحرز فيها 40 هدفاً سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب العسكري .

وقد لعب 5 بطولات كاس امم أفريقيا فى السودان 57وفازت مصر بالبطولة والقاهرة 59 وفازت مصر بالبطولة وأثيوبيا 63 والتى فازت بها اثيوبيا وغانا 64 والتى فازت بها غانا وتونس 65 والتى فازت بها غانا ويعد الفناجيلى أول لاعب يحرز هدفا من ضربة جزاء فى بطولات كأس الامم الافريقية كما انه اللاعب الوحيد فى جيله الذى لعب المباراة النهائية فى ثلاث بطولات كأس امم أفريقيا

كما شارك الفناجيلى مع المنتخب القومى فى دورتين أوليمبيتين عام 60 بايطاليا وحصل الفناجيلى خلالهاعلى لقب أحسن مدافع فى العالم كما شارك فى دورة 64 بطوكيو وهى البطوله التى حصلت فيها مصر على المركز الرابع كما صعد الفناجيلى مع منتخب مصر لدورة 56 بملبورن باستراليا لكن مصر لم تشارك بسبب العدوان الثلاثى

كما فاز الفناجيلى بجائزه احسن لاعب فى مصر اعوام 60 ,61 ,1962 ومن أشهر الألقاب التى أطلقت عليه " المهندس " " المدفعجى " " المعلم"

كما حصل الفناجيلى على رتبة ملازم كمنحة وجائزة من المشير عبدالحكيم عامر عام 57 عندما فاز المنتخب العسكرى على نظيره الإيطالى 2/صفر فى روما واحرازه للهدف الثانى وظل يترقى فى القوات المسلحه حتى أحيل الى التقاعد عام 1967 وهو رتبة " نقيب"

وعلى الرغم من ان الفناجيلى لم يلعب مع نادى دمياط فى الدورى العام الا انه لعب مع فريق دمياط فى بطولات كأس الرئيس جمال عبد الناصر والتى فازت بها دمياط 3 مرات فى الستينيات وكانت اخرها مباراه دمياط والغربيه التى كانت تضم لاعبى ثلاث فرق كبرى غزل المحله وطنطا وكفر الزيات وذلك باستاد الشرقيه وفازت دمياط حينها بالكأس التى سلمها عبد السلام خفاجى محافظ الشرقيه الى الفناجيلى كابتن منتخب دمياط

-اعتزال الفناجيلى يعد الفناجيلى من اللاعبين القلائل الذين لو يطردوا من اى مباراه وقد قرر الفناجيلى الاعتزال عام 1970 عندما سافر مع فريق النادى الاهلى الى ليبيا للعب ثلاث مباريات ودية وكان مدرب الاهلى وقتها الكابتن صالح الوحش وفى المباراه الثانية طلب الوحش من الفناجيلى التغيير ليلعب بدلا منه أنور سلامة ناشئ الأهلى وقتها وبالفعل امتثل الفناجيلى للقرار ولكنه قرر عدم اللعب مرة اخرى وترك الكرة نهائيا.

بعد ان حقق مع الأهلى على 7 بطولات دورى و6 كأس مصر، وبعد اعتزال الكرة رفض الفناجيلى عروضا لتدريب ناشئى الاهلى كما رفض عروض تدريب أنديه المنصوره وغزل المحلة والشرقية ولكنه قاد فريق دمياط فى أوقات متقطعه حيث كان مدرب الأزمات كانت معظم الفترات التى تولاها كمدرب استكمالا لمدربين اخرين فى نهاية المواسم الكروية .

حيث كان الفناجيلى يهتم بعمله الخاص حيث كان يمتلك مكتب سيارات لنقل الركاب الى الأقاليم ثم أغلق المكتب لظروف خاصة وعاش حياة الظل فى مدينة رأس البر.

ومن المفارقات الغريبة أنه فاز بلقب أحسن لاعب فى مصر فى أول استفتاء اجرتها جريدة المساء عام 60 ، وذلك على حساب الراحل صالح سليم وبقيمة تلك الجائزه أشترى اول لورى " سيارة نقل " ويوم بفتح مكتب سيارات نقل للركاب من دمياط إلى القاهرة ، ويومها أقامت له دمياط استقبالا شعبيا وأقامت له احتفال رياضى كبير ومنحته محافظة دمياط قطعة أرض بمدينة رأس البر قام ببنائها عشه على شكل كرة مستديره .

كما كرمه النادى الأهلى كأحد اللاعبين الذين صنعوا أسم النادى هو وصالح سليم وطه اسماعيل وميمى الشربينى ووطارق سليم وتم منح كل لابع منهم سياره خاصه هديه.

- تزوج الفناجيلى, وله خمسة أبناء هم راندا - دينا -رحاب من زوجته الاولى ، ورفعت ضابط بالقوات المسلحه ومحمد خريج معهد خدمه لإجتماعية

- توفى الفناجيلى فى 23 يونيو عام 2004 وأقيمت له جنازه مهيبه بحضورالشيخ طه إسماعيل الذى أصر على الوقوف إماما فى صلاة الجنازه والكابتن محمود الخطيب , ومحافظ دمياط وقتها الدكتور عبد العظيم وزير , ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

جنازة رفعة الفناجيلى



فنان دمياطى يهديه لوحه رسمها له بمناسبة فوزه بجائزه احسن لاعب فى مصر عام 60



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