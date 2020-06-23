صور.. رئيس مدينة أرمنت يعلن تركيب تندات أمام لجان الثانوية لحماية الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تركيب عددا من التندات امام لجان المدارس التى تجرى بها امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل امتحان المادة الثانية بالثانوية يوم الخميس المقبل.

وأضاف عبد الله عاشور، فى بيان صحفى، أن المدارس التى تم تركيب التندات فيها هى لجان مدارس الإعدادية الحديثة ، الثانوية العسكرية ، وأرمنت الثانوية بنات ،والأبتدائية المشتركة، والسادات الأبتدائية المشتركة والمعهد الدينى بأرمنت الحيط، وكان قد تركيب بوابات تطهير أمام لجان إمتحانات الثانوية العامة قبيل بدء الإمتحانات.

كما قاد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، يوم السبت الماضى، بجولة للمرور على لجان الثانوية العامة بمدينة أرمنت للتأكد من جاهزيتها لأستقبال ابنائنا الطلبة المتقدمين لأمتحانات الثانوية هذا العام، ورافق رئيس المدينة خلال جولته المرورية مدير الأدارة التعليمية ومدير إدارة المرافق بالمدينة، حيث تم المرورعلى لجان مدارس الأعدادية الحديثة ، الثانوية العسكرية ، وأرمنت الثانوية بنات ،والابتدائية المشتركة، والسادات الأبتدائية المشتركة بأرمنت الحيط، ووجه رئيس المدينة رؤساء اللجان إلى ضرورة الأهتمام بنظافة دورات المياه ، كما أحال مدير المدرسة الابتدائية بالمراعزة للتحقيق نظراً لسوء حالة ونظافة المدرسة، وعلى الفور تم أستدعاء الشئون الإدارية لتلافى الملاحظات وتشكيل لجنة من مجلس المدينة لاستلام المدرسة بدءاً من اليوم .

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، إستلام مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدد 33 من كبائن التعقيم وذلك للتجهيز لامتحانات الثانوية العامة، وتم استخدامها رسمياً فى أول مادة الأحد الماضى بإمتحان اللغة العربية، حيث حيث تم توزيعهم على 25 لجنة امتحانات و7 كبائن يتم تركيبها بجميع الإدارات التعليمية وكبينة لمديرية التربية والتعليم، حيث أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.