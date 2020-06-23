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صور ..رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع سير امتحانات الديناميكا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:11 م
صور ..رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع سير امتحانات الديناميكا رئيس المنطقة يتابع سير الامتحانات
الإسكندرية أسماء على بدر

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تابع الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات مادة الديناميكا نظام حديث والمكيانيكا نظام قديم بالشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بلجنة المدينة المنورة بإدارة العامرية التعليمية الأزهرية والتي تضم طلاب معاهد المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وأحمد عرابي، ولجنة فتيات القويري بإدارة غرب التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان، وبرفقة الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية الموفدة لمتابعة أعمال الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة. 

وحرص الشيخ أحمد هاشم على التأكد من أمن وسلامة اللجان، والتزام جميع العاملين بها والطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود أي شكوى منه، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.
 
كما تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان : بنين الإسكندرية، وبنين سموحة، وفتيات سموحة.
رئيس المنطقة يتابع سير الامتحانات (1)
 
رئيس المنطقة يتابع سير الامتحانات (2)
 
رئيس المنطقة يتابع سير الامتحانات (3)
 
رئيس المنطقة يتابع سير الامتحانات (4)

 


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