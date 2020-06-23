صور ..رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع سير امتحانات الديناميكا

وحرص الشيخ أحمد هاشم على التأكد من أمن وسلامة اللجان، والتزام جميع العاملين بها والطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود أي شكوى منه، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

كما تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان : بنين الإسكندرية، وبنين سموحة، وفتيات سموحة.