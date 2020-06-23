صور.. حملة مكبرة لشرطة المرافق لرفع الاشغالات بشوارع المحلة

الغربية عادل ضرة

نفذت شرطة المرافق بالغربية برئاسة العميد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة المحلة، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، لإحكام السيطرة الأمنية بشوارع المدينة ورفع وإزالة الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، بالتنسيق مع حى أول وثان المحله، كما تم ازاله فروشات الباعة الجائلين وتحرير 54 محضر اشغالات للمخالفين.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، فى بيان له أنه تم إنحاز 30% من أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة، والتى تشمل 5 مناطق بمدينة طنطا و2 منطقة بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 411 مليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذى عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير العشوائيات بنطاق المحافظة.

وقال نائب محافظ الغربية، أنه تم مناقشة الجدول الزمنى للمشروع والتوجيه بدفع القيمة المقدمة، جاء ذلك بحضور ممثلين لكافة الجهات المشاركة فى المشروع : صندوق تطوير العشوائيات والاستشاريين والمشرفين وجميع المسؤليين عن المرافق ( مياه - كهرباء - غاز – اتصالات).

يذكر انه عقب انتهاء الاجتماع، قام عطا، بحولة ميدانية تفقد خلالها منطقة قحافة وعلى أغا بحى ثان طنطا.