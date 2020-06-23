اليوم السابع
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صور.. حملات نظافة وتطهير بقرى مركز الغنايم برئاسة سكرتير مساعد أسيوط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:07 م
صور.. حملات نظافة وتطهير بقرى مركز الغنايم برئاسة سكرتير مساعد أسيوط حملات نظافة وتطهير بالغنايم (3)
أسيوط – هيثم البدرى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرى ومراكز المحافظة، بناءاً على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي وجه بتكثيف حملات النظافة والتطهير بواسطة معدات الحملات الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتطهير الشوارع والميادين العامة مستمرة بصفة دورية ويومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائياً على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة بمتابعة هذه الحملات يوميًا مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة نظافة وتطهير مكبرة بعدد من قرى مركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم حيث تم رفع تجمعات وأكوام القمامة بالقرى بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية كما تم رش وتطهير وتعقيم عدد من الأماكن العامة وعمل مسح بالجليدر لبعض الشوارع لإزاله العوائق والمطبات وذلك تحت إشراف نواب ورؤساء الوحدات القروية مشيرًا إلى استمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

حملات نظافة وتطهير بالغنايم (1)
حملات نظافة وتطهير بالغنايم (1)

 

حملات نظافة وتطهير بالغنايم (2)
حملات نظافة وتطهير بالغنايم (2)

 

حملات نظافة وتطهير بالغنايم (3)
حملات نظافة وتطهير بالغنايم (3)

 

حملات نظافة وتطهير بالغنايم (4)
حملات نظافة وتطهير بالغنايم (4)

 

حملات نظافة وتطهير بالغنايم (5)
حملات نظافة وتطهير بالغنايم (5)

 

حملات نظافة وتطهير بالغنايم (6)
حملات نظافة وتطهير بالغنايم (6)

 

 

 


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