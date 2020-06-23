صور.. حملات نظافة لرفع تراكمات القمامة بشوارع المحلة

الغربية – عادل ضرة

نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد عبد الغنى عيد رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى لرفع تراكمات القمامة والأتربة بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحي، واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية بمناطق المنشية الجديدة وسكة زفتى والجمهورية، وخلال الحملة تم رفع أكثر من 10طن قمامة من الشوارع وفى نقاط التجميع، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

من ناحية أخرى، تابعت منى ابراهيم رئيس مركز ومدينة بسيون، أعمال التجميل والرصف فى شارع البكاتوش والحضانة، موضحة أنه تم فض السوق الأسبوعى بالمدينة منعاً للتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ حملات نظافة لكافة شوارع المدينة والقرى التابعة لها ، ورفع الاشغالات من شارع الجمهورية و23 يوليو، إلى جانب رفع تركمات القمامة من شارع المتييت وكفر عسكر وكفر جعفر من على مصرف التأمين.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بسبون فى بيان لها على الاستجابة الفورية لمشاكل المواطنين ، والمتابعة الميدانية للتأكد من تحقيق منظومة النظافة بالشوارع وتطهيرها، خاصة الشوارع التى ظهرت فيها حالات الاصابة بالفيروس وكافة الشوارع المجاورة لها.

وأضافت منى ابراهيم، أن تم التنسيق مع مدير الإدارة التعليمية ومدير المرور بالمركز لعمل ممرات امام مدرسة الجمهورية وخالد بن الوليد وباقى المدارس كإجراء احترازى للحفاظ على سلامة طلاب الثانوية العامة، تنقيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

من ناحية أخرى تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن إجمالى إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وقال محافظ الغربية، أنه تم إزالة 556 حالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 27 فدان و 7 قيراط و 14 سهم، كما تم إزالة 525 بناء مخالف على مساحة 67 ألف متر و 863 مترًا مربعا ، بإلاضافة الى استرداد 12 ألف و 850.5 مترًا مربعا من أراضى أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعدٍ.

رفع تراكمات القمامة من حى ثان طنطا

رفع تراكمات القمامة من حى ثان طنطا

رفع تراكمات القمامة من حى ثان طنطارفع تراكمات القمامة من حى ثان طنطا

رفع تراكمات القمامة من حى ثان طنطا