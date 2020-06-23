اليوم السابع
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صور ..حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لفض تجمعات الكورنيش و الشواطئ

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:33 م
صور ..حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لفض تجمعات الكورنيش و الشواطئ حملات على شواطئ الأسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات فض تجمعات الكورنيش و الشواطئ ، فى إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار حي شرق الاسكندرية برئاسة محارب هيلع، أنه تم شن حملة مكبرة لمنع الباعة الجائلين بطريق الكورنيش بنطاق الحي، وذلك لتسببهم في تجمع المواطنين بما يُخالف الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

 ورافق الحملة قوات من قسم شرطة رمل أول ، بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة اللواء حسن الامام وبحضور العقيد اكرم توفيق والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي.

وشن حى الجمرك برئاسة  محمود شحاته بريك  رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة  لمتابعة الشواطىء والمسطاح بنطاق الحي ،حيث تم فض التجمعات وتوعية المواطنين بعدم التواجد والتجمع على الكورنيش وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع  .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

الشواطئ (1)
 
الشواطئ (2)
 
فض تجمعات الكورنيش (1)
فض تجمعات الكورنيش
 
فض تجمعات الكورنيش (2)
 
فض تجمعات الكورنيش (3)

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