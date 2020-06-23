صور.. تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية ، حملة مكبرة ، لإزالة تعديات على أراضي الدولة بنطاق الحى ، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بالتصدي لظاهرة التعديات بشتى أنواعها بنطاق محافظة الإسكندرية ، وفي ضوء الجهود المبذولة لإسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

وأشار مركز ومدينة برج العرب فى بيان له اليوم ، إلى أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب ، للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (5) قرارات إزالة بطريق حسن علام وطريق السكة الحديد ببرج العرب القديم، وذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة القول الأمنى .

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية ، أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى

وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 و حتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، لافتا الى أنه تم إتخاذ عدة إجراءات وآليات للمواجهه حيث تم إنشاء وحدة التدخل السريع ، وحدة لرصد المخالفات بكل حى من الآحياء ، عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة فى الاهمال و الفساد ،والآهم من كل ذلك قرارات القيادة السياسية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ،و إحالة المخالفين للنيابة العسكرية مما كان له الآثر الفعال فى ردع المخالفين ، موضحا إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار بنسبة 84% ، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان، وهناك حملات يومية تنظمها أحياء الإسكندرية ، و تم إحالة 382 قضية عسكرية ، 90% منهم محبوس 15 يوما بسبب المخالفات.



حملات مكبرة ببرج العرب (1)



حملات مكبرة ببرج العرب (2)