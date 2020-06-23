صور.. تفاصيل نشوب حريق مصنع حلويات و 4 منازل فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شهدت منطقة الشوامنة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم، نشوب حريق أسفر عن التهام محتويات مصنع حلويات و4 منازل مهجورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من الدفع بعدد 4 سيارات و السيطرة على النيران .

بداية الواقعة فى تمام الساعة الثانية ظهرا، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع حلويات و4 منازل بناحية "الشوامنة" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من إخماده والسيطرة على النيران، والتي تبين امتدادها لـ 4 منازل مهجورة خلف المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناق.

وتبين أن المصنع مُقام على مساحة 600 متر، ومرخص، وأن النيران اندلعت في مولد كهرباء داخل المصنع، ما أدى إلى امتدادها إلى منازل خلف المصنع والتهامها لمحتويات المصنع، قبل أن يُبلغ الأهالي عن الحريق فور تصاعد النيران، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة بداية ونهاية الحريق وتحديد أسباب حدوثه وتشكيل لجنة لتحديد نسبة التلفيات.

فيما قال صاحب المصنع ويدعى" محمود" إن يوجد جوار المصنع منطقة مهجورة من فترة، وبها مزرعة غاب وقام عدد من الأطفال باللهو بجوار الغاب وفجأة شاهدنا أثار نيران فى الغاب، وأثناء السيطرة على النيران فوجئنا بإمتداد النيران إلى المصنع وعدد من المنازل المجاورة.