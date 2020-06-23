اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:38 م
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صور .. تفاصيل مشروع جديد لتطوير وتوسيع مدرسة الألفى الثانوية بالشرقية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:17 م
صور .. تفاصيل مشروع جديد لتطوير وتوسيع مدرسة الألفى الثانوية بالشرقية محافظ الشرقية يتفقد مدرسة الألفى
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال الإنشائية الجارية لتوسعة مدرسة الألفى الثانوية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والمقامة على مساحة 8867 م 2 ، والمكونة من 5 طوابق ، وتضم 16 فصلاً مدرسياً بتكلفة 5 مليون و 257 ألف جنيه لتمثل إضافة جديدة لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب ولتساهم وبشكل كبير فى القضاء على نظام الفترتين وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول ولتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وإستمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية حيث تمت الإشاره إلى أنه تم إستلام الموقع نهاية 2019 وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 70 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية العام الدراسى القادم 2020 / 2021 .

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمنى المحدد لنهو تلك الأعمال طبقاً للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة فى العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء مشيراً إلى جارى إنشاء عدد 5 مدارس مابين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئى لإضافة 72 فصل دراسى جديد بتكلفة إجمالية تبلغ 31 مليون و 389 ألف جنيه بمركز منيا القمح

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات و محمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

 

توسعه إنشائية للألفي 1
محافظ الشرقية يتفقد مدرسة الألفى

 

توسعه إنشائية للألفي 3
محافظ الشرقية يتفقد مدرسة الألفى

 

توسعه إنشائية للألفي 4
محافظ الشرقية يتفقد مدرسة الألفى

 

توسعه إنشائية للألفي 5
محافظ الشرقية يتفقد مدرسة الألفى

 

توسعه إنشائية للألفي 6
محافظ الشرقية يتفقد مدرسة الألفى

 

 


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