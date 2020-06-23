صور.. تعقيم مركز أبو سلطان بالإسماعيلية للحماية من عدوى كورونا

كتب السيد فلاح

أكد اللواء أحمد محمد الإسكندراني، رئيس مجلس ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية قيام المهن الطبية بتعقيم مركز ومدينة أبو سلطان لحماية المواطنين من عدوى كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم 12 عمارة و5 محلات تجارية و7 شوارع رئيسية.

وقال اللواء محمد الإسكندرانى، إن هناك تعاون كبير مع المهن الطبية برئاسة الدكتور عوض جبر خاصة فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة أزمة كورونا، وتابع: حرصا على جميع المواطنين تعاونا مع المهن الطبية وقمنا بتعقيم المركز وخاصة البيوت والعمارات في إطار حملات التطهير والتعقيم التي تقوم بها الدولة.

من جانبه، قال الدكتور عوض جبر: مستعدون دائما وأبدا لتقديم كافة الخدمات ضمن المسئولية المجتمعية للمهن الطبية، مؤكدا أنه تم تعقيم قرية أبو سلطان بالكامل خارج وداخل المنازل منعا لعدوي كورونا وحرصا على العاملين بمصانع الشركة بمنطقة أبو سلطان مشيرا إلى أن المنطقة بأكملها أصبحت طاهرة ويتم تطبيق أعلى درجات الوقاية من العدوى ملتزمين بتعليمات الحكومة

وكان قاد، أحمد العايدى، نائب رئيس مركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، حملة لفض الأسواق العشوائية، ومنها سوق قرية أبو سلطان، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء شريف فهمى، بشارة، بفض جميع الأسواق، ومنع التجمعات التى من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر وانتشار فيروس كورونا.