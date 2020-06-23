صور.. تطهير مأخذ محطات مياه الشرب السطحية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ، أنه تم تدريب 10 غطاسين بمركز التدريب على الغوص بمدينة الغردقة ليصبح عدد الغواصين المؤهلين بالشركة 13 غطاس للقيام بأعمال تطهير جميع مأخذ محطات المياه السطحية التي يبلغ عددها 12 محطة ومحطات المياه النقالي التي يبلغ عددها 46 محطة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم توفير بدل الغطس وجميع المعدات اللازمة للغطس لتطهير المأخذ من الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه لضمان توفير مياه نظيفة وأمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

يذكر أن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أكد انه جارى الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 259 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أن مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الاجمالية 123 مليون جنيه وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 متر وخطوط طرد بطول 10879 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة وانه من المتوقع الانتهاء من المشروع في 30 أغسطس 2020.



تطهير مأخذ محطات مياه الشرب (1)



تطهير مأخذ محطات مياه الشرب (2)



تطهير مأخذ محطات مياه الشرب (3)