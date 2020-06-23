اليوم السابع
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صور.. تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:23 ص
صور.. تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه تم تسليم كميات من المواد الغذائية والأدوات اللازم لمستشفيات العزل المختلفة بالمحافظة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تسليم كميات من الأصناف المختلفة من الأدوات والمواد الغذائية، المقدمة من جمعية بوابتك للخير إلى مديرية الصحة بالأقصر، وذلك لتقديمها إلى المرضى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفيات وأماكن العزل، وذلك بحضور الدكتورة نهال مدير المكتب الفنى لمديرية الصحة، وهى عبارة عن مايلى:- (عدد 100 كرتونة مواد غذائية - عدد 1250 ماسك كمامة بأستك - عدد 10 مقياس حرارة قلم أسبانى متعدد - عدد 50 ترموميتر أحادى - عدد 250 ماسك كمامة برباط - عدد 2000 أوفر شوز قدم - عدد 800 أوفر هيد - عدد 100 بدلة واقية - عدد 100 فيس شيلد – عدد 48 لتر صابون سائل).

وشارك فى تسليم الأدوات والمواد الغذائية لصحة الأقصر، كل من محمد حسين بغدادى وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، والمهندسة نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، ومسئولى جمعية بوابتك للخير المقدمة لتلك المساعدات لمستشفيات العزل بالأقصر.

وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الشباب والرياضة فى مجال التدريب التبادلى الإلكترونى "فى مجال التدريب الحرفى"، تقرر أن يتم تحويل المحتوى التدريبى إلى إلكترونى يسمح لمن يرغب من الأفراد فى إكتساب خبرة فى مجال حرفى يتلائم مع قدراته.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أن التركيز سيتم على حرف "الكروشيه – الخياطة والتفصيل- التطريز – الخيامية- الاكسسوار – الباتشورك – الجلود"، لافتاً إلى وجود شروط فى المتقدمين للترشيح كمدربين وهى كما يلى:- (أن يكون من المدربين المتميزين فى مجال الحرفة التى سيقوم بالتدريب عليها - أن يكون ملماً بالتعامل مع وسائل التواصل الالكترونى الحالية - لديه القدرة على توصيل المعلومة للمتدربين بطريقة مبسطة وسهلة)، وذلك على أن يتم التقدم فوراً بموعد أقصاه 28 مايو الجارى على الإيميل csd@moss.gov.eg، أو رقم فاكس 0237614671، أو التسليم باليد فى المكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية بالعنوان التالى:- 21 ش المراغى – العجوزة – مبنى وزارة التضامن الاجتماعى رقم 2 الدور الخامس حجرة 704 ، وذلك على أن يرفق بالترشيح السيرة الذاتية لكل مرشح.

تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى (1)
 تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى
تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى (2)
 تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى
 
تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى (3)
 تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى
 
تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى (4)
 تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى
 
تضامن الأقصر تكشف تفاصيل تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى (5)
 تسليم أدوات ومعدات لمستشفيات العزل الصحى
 

 


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