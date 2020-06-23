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صور .. القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:17 ص
صور .. القومى للمرأة بالشرقية يستخرج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات استخراج بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات
الشرقية – فتحية الديب

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إستخرج فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية ، برئاسة الدكتورة عايدة عطية ، مقررة الفرع ، 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات ، بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية ، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية، وذلك بقرى مركز الزقازيق ومركز بلبيس.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية ، إن ذلك يإتى فى إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة والسيدات الغير قادرت بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل .

وفى سياق متصل يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية ، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، بالتنسيق مبادرة " إرادة شعب الشرقية،"حملات التوعية بالقرى والنجوع لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وشارك فى الحملات عدد من الرائدات الريفيات، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقرى ونقل طريق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة،لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الأزهر والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة، ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وضرورة إرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعى.

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