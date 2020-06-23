اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا يجرى مسحة طبية للكشف عن كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:20 م
صور.. الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا يجرى مسحة طبية للكشف عن كورونا الفريق أثناء إجرائه مسحة فيروس كورونا
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا الرياضى لإجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ووصلت لجنة طبية للنادى ، بحضور الجهاز الإدارى للفريق بالكامل وجميع اللاعبين، وخضع الكابتن أيمن المزين المدير الفنى للفريق والجهاز المعاون له للمسحة ، كما خضع جميع اللاعبين أيضا لإجراء مسحة الحلق ، وسط إجراءات احترازية بالنادى ، وسط تباعد بين اللاعبين حفاظا على سلامتهم .

ومن المقرر أن تظهر نتيجة العينات التى تم سحبها من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى للفريق فى غضون 48 ساعة، قبل أن يتم إجراء المسحة الثانية .

من ناحيه أخرى أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى والجهاز الفنى والإدارى، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية ، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى ، على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية ، تحت إجراءات احترازية مشددة ، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دور كل منهم فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم.

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (1)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (2)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (3)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (4)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (5)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (6)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (7)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (8)
 

 

الفريق أثناء إجراءه مسحة فيروس كورونا (9)
 

اخبار عاجله

نادى طنطا الرياضى

فحص لاعبى نادى طنطا الرياضى

نادى طنطا

مسحة فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة