صور.. الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا يجرى مسحة طبية للكشف عن كورونا

الغربية – عادل ضرة

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا الرياضى لإجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ووصلت لجنة طبية للنادى ، بحضور الجهاز الإدارى للفريق بالكامل وجميع اللاعبين، وخضع الكابتن أيمن المزين المدير الفنى للفريق والجهاز المعاون له للمسحة ، كما خضع جميع اللاعبين أيضا لإجراء مسحة الحلق ، وسط إجراءات احترازية بالنادى ، وسط تباعد بين اللاعبين حفاظا على سلامتهم .

ومن المقرر أن تظهر نتيجة العينات التى تم سحبها من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى للفريق فى غضون 48 ساعة، قبل أن يتم إجراء المسحة الثانية .

من ناحيه أخرى أجرى لاعبو المصرى البورسعيدى والجهاز الفنى والإدارى، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية ، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى ، على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية ، تحت إجراءات احترازية مشددة ، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دور كل منهم فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم.



