صور.. السيطرة على حريق أعلى عقار مكون من 5 طوابق بطهطا

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، منذ قليل من السيطرة على حريق ، بروف أعلى منزل مكون من خمسة طوابق ، بشارع المحطة بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج ، وذلك دون وقوع إصابات بشرية ، وأنحصرت التلفيات فى إحتراق كميات كبيرة من محتويات الروف .

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء مصطفى الدردير نائب المدير لقطاع الشمال ، يفيد بنشوب حريق أعلى عقار بمدينة طهطا ، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، للسيطرة على الحريق .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا ، بنشوب حريق بمنزل ملك " محمد صابر فرغلى " مكون من 5 طوابق ، والحريق نشب أعلى الطابق الخامس بروف .

تم الدفع بقوات الحماية المدنية لمكان الحريق ، وتمت السيطرة عليه ، وتم فصل المرافق من مياه وغاز عن العقار والعقارات المجاورة ، وتم منع الحريق من الإنتشار والوصول لباقى المنازل ، وتم إخماده وأنحصرت التلفيات بكمية من الأثاث المنزلى ، وجار تحديد سبب الحريق وجار تحرير محضرا بالواقعة وأنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .



حريق بروف



حريق بروف



حريق بروف



حريق بروف



حريق بروف