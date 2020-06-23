صور.. الأوقاف تشن حملة لمتابعة مساجد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ محمود عبد العظيم بغدادى مدير إدارة أوقاف الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على مساجد الإدارة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للإدارة، وبناءاً على تعليمات الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، للإطمئنان علي تنفيذ تعليمات الوزارة.

وشملت جولة مدير إدارة أوقاف الطود، المساجد التالية: "مسجد العتيق بنجع الجسور - مسجد الرحمن الراوي بنجع الجسور - مسجد أبو بكر بنجع الجسور - مسجد الشيخ علي بنجع الجسور"، بالإضافة إلى غرف العمليات والمتابعة الفرعية من المفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال إختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى الإدارة والمرور على المساجد كل فى نطاق إختصاصه، والوقوف على الطبيعه على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة، وذلك حفاظاً على المجتمع والوطن والسادة المواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة وإتخاذ اللازم قانوناً.

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تخصيص 10 منافذ بالمحافظة، بشأن بدأ العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام 2020، مضيفاً أن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحى لهذا العام، يعد لبنه من لبنات العمل الإجتماعى، والذى هو يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام، وتعظيماً للمردود الذى تقوم به الوزارة، فيسر أوقاف الأقصر أن تعلن عن المنافذ التى تم تخصيصها على مستوى المديرية لبيع صكوك الأضحية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن تلك المنافذ المخصصة هى كما يلى:"مسجد الرحمن الحاج صبرى بجوار فندق إيزيس – مسجد العتيق بالعوامية – مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود – إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري _ مسجد فاطمه الزهراء بشرق السكه الحديد بمدينة الاقصر)، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين فى شراء صكوك الأضاحى.



مدير أوقاف الطود يقود جولة على المساجد لمتابعة تطبيق تعليمات الوزارة (1)



مدير أوقاف الطود يقود جولة على المساجد لمتابعة تطبيق تعليمات الوزارة (2)