اليوم السابع
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صور.. استمرار اعمال المركز التكنولوجى لاستقبال شكاوى المواطنين بالدقهلية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:24 م
صور.. استمرار اعمال المركز التكنولوجى لاستقبال شكاوى المواطنين بالدقهلية استمرار اعمال المركز التكنولوجى
الدقهلية - شريف الديب

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم أعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، مؤكدا للقائمين على العمل بالمركز من أطقم العمل بإدارة الأمن وإدارة المركز، من لحظة وصول المواطن  ضرورة حسن استقبال المواطنين والتفاعل الجاد مع مطالبهم وشكواهم ، فضلا عن ضرورة حث المواطنين على  الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة ، وتطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وذلك حال تواجدهم بساحه الانتظار التى تم اعدادها وتزويدها بالمقاعد عملا على راحتهم.

وأوضح المحافظ أن المركز يقدم خدماته للمواطنين فى إطار منظومة الشباك الواحد فى كافة المجالات الخدمية والادارية التى تتعلق بحياة المواطن عملا على إرضاء المواطنين وتخفيفا للعبئ عنهم، وذلك بالتنسيق مع كافه الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين بالمحافظات.
 
 
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استمرار اعمال المركز التكنولوجى 

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استمرار اعمال المركز التكنولوجى 
 
 
 
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

المركز التكنولوجي

شكاوي المواطنين

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