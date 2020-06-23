اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال علي شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:24 م
صور.. إقبال علي شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مكاتب بريد مدينة رأس غارب، إقبالا علي شراء كراسات الاسكان الاجتماعي الذي أعلنت عنه َوزارة الاسكان، حيث نظم مجلس مدينة غارب عملية الدخول والخروج للمكاتب لتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتابع اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب مكاتب البريد بالمدينة، وهى: مكتب بريد عمارات الكمين ، مكتب بريد عمارات الـ 608 ، مكتب بريد بترول رأس غارب  مؤكدا تم  العمل على منع تكدس وازحام المواطنين والحفاظ على التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الموظفين والمواطنين الكمامات .

 
وأكد رئيس مدينة غارب في بيان له، أن تم الاستعانة بالكشوف المعده من قبل  بعض المتطوعين من المواطنين حيث تم تسجيل اسماء المتقدمين للحصول على كراسات الإسكان الاجتماعى، وتم تسليمها الى البريد لانتظام عملية الشراء بدون أى معوقات أو ازدحام، وسوف يتم تسجيل الاسماء بصفة يومية حتى انتهاء موعد التقديم .
 
من جانب آخر، كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة غارب قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة، مؤكدا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات أثناء العمل منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم أعمال تغطية الكابلات المكشوفة بشارع الإذاعة وشارع الملك سعود  وجارى استكمال تغطية الكابلات  بنطاق المدينة وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة الخلايا الكهربائية .
 
شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (1)
شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (1)

شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (2)
شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (2)

شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (3)
شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (3)

شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (4)
شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (4)

شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (5)
شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب (5)
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

غارب

كراسات شروط الاسكان الاجتماعي

مجلس مدينة غارب

مكاتب بريد غارب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

ننشر النص الكامل لقرار وزراء الخارجية العرب حول الأزمة الليبية

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى.. فيديو

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة