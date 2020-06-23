صور.. إقبال علي شراء كراسات الإسكان الاجتماعى برأس غارب

وأكد رئيس مدينة غارب في بيان له، أن تم الاستعانة بالكشوف المعده من قبل بعض المتطوعين من المواطنين حيث تم تسجيل اسماء المتقدمين للحصول على كراسات الإسكان الاجتماعى، وتم تسليمها الى البريد لانتظام عملية الشراء بدون أى معوقات أو ازدحام، وسوف يتم تسجيل الاسماء بصفة يومية حتى انتهاء موعد التقديم .

من جانب آخر، كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة غارب قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة، وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة، مؤكدا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات أثناء العمل منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم أعمال تغطية الكابلات المكشوفة بشارع الإذاعة وشارع الملك سعود وجارى استكمال تغطية الكابلات بنطاق المدينة وصيانة أعمدة الإنارة وصيانة الخلايا الكهربائية .