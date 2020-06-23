اليوم السابع
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صور.. إسترداد 8 أفدنه و12 ألف و986 متر مربع من أراضى أملاك الدولة بقنا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:12 ص
صور.. إسترداد 8 أفدنه و12 ألف و986 متر مربع من أراضى أملاك الدولة بقنا إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية
قنا - وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى ، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا ، أسفرت عن إزالة 153 حالة تعدى ، مؤكدا على استمرار اعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة ، أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 46 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز قوص وقنا وأبوتشت بمساحة 12 ألف و986 متر مربع، وإزالة 17 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمراكز قوص وقفط والوقف بمساحة 8 افدنة و14 قيراط و14 سهم ، وازالة 50 حالة تعدى بالبناء على الرقعة الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى بمساحة 2 فدان و8 قراريط و15 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 40 حالة مخالفة بناء عشوائى بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة بمساحة 6 آلاف و476 متر مربع  .

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 828 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 391 الف و837 متر مربع ، و218 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 218 فدان و9 أسهم ، و3198 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 148 فدان و 17 قيراط و21 سهم ، و 650 حالة مخالفة بناء عشوائى بمساحة 103 الف و559 متر مربع .

يأتى ذلك فى اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .

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إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية

 

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إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية

 

 

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إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية

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إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية

 

 


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