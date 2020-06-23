صور .. إزالة محطة وقود سيارات لتعديها على حرم محور عدلى منصور ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفي

تواصل محافظة بني سويف جهودها في ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وذلك من خلال تطبيق القانون ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة إزالات، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بسرعة إزالة التعديات والإشغالات العشوائية على أراضي الدولة بمحيط محور عدلي منصور، وتنفيذ قرارات الإزالة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تكرارها بالمنطقة.

وأشار بيان إلى إشراف اللواء محمود ضياء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف على حملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 55 لسنة 2020 ضد المواطن (ج. ع. ع) عبارة عن محطة تموين سيارات التعاون "مبني غسيل وتشحيم" بحرم محور عدلي منصور، وذلك بحضور كل من :علي يوسف و ناجي أحمد خليل نواب رئيس المدينة، و محمد محمد طه مهندس بالهيئة العامة للطرق والكباري ، وعمر عبد الحفيظ مديرية المساحة ، وعمر عبد الحميد محمود مديرية الطرق والنقل ، ومهندس محمد خيري هندسة كهرباء المركز ، ورفعت عبد الحليم إدارة الأملاك ، وفي حضور مندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووسط تأمين من قوات من الشرطة.



إزالة محطة وقود سيارات



إزالة محطة وقود سيارات