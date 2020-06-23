اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:07 م
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صور.. إجراء القرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:19 م
صور.. إجراء القرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالإسماعيلية نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شهد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية ، وسط فرحة عارمة من أهالى قرى مركز ومدينة القنطرة شرق ، ونيابة عن اللواء شريف بشارة ، محافظ الإسماعيلية ، يرافقه كل من اللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة واللواء منتصر لاشين ، مساعد مدير أمن الإسماعيلية ، واللواء عمر أدريس ، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ، والعميد عادل الألفى ، رئيس حى ثالث الإسماعيلية وأعضاء لجنة الإسكان بالمحافظة مراسم إجراء القرعة العلنية التى أجريت بمقر نزل الشباب بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث ، لتخصيص 80 منزل بدوى بمدينة القنطرة شرق والتى تم تخصيصها إلى عدد من الأسر ممن تنطبق عليهم الشروط . 

وأجريت القرعة فى حضور 86 منتفع من المتقدمين للقرعة ، والذين تنطبق عليهم الشروط وفى جو من الشفافية والحيادية التامة تم إجراء السحب على الأسماء والأرقام الخاصة بالمنازل . 

ويذكر أن تلك المنازل البدوية قد تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير ، على مساحة اجمالية للمنزل الواحد قدرها 128 مترا مربعا ، وتم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية ، وتصل تكلفة المنزل الواحد 260 ألف جنيها ، باجمالى اعتمادات مالية للمشروع متكامل تصل لنجو 21 مليون جنيهًا، ويأتى هذا ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية سيناء وشرق قناة السويس.

 

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الحضور بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

 

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

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نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

 

 


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