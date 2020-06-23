صور.. إجراء القرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية ، وسط فرحة عارمة من أهالى قرى مركز ومدينة القنطرة شرق ، ونيابة عن اللواء شريف بشارة ، محافظ الإسماعيلية ، يرافقه كل من اللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة واللواء منتصر لاشين ، مساعد مدير أمن الإسماعيلية ، واللواء عمر أدريس ، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ، والعميد عادل الألفى ، رئيس حى ثالث الإسماعيلية وأعضاء لجنة الإسكان بالمحافظة مراسم إجراء القرعة العلنية التى أجريت بمقر نزل الشباب بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث ، لتخصيص 80 منزل بدوى بمدينة القنطرة شرق والتى تم تخصيصها إلى عدد من الأسر ممن تنطبق عليهم الشروط .

وأجريت القرعة فى حضور 86 منتفع من المتقدمين للقرعة ، والذين تنطبق عليهم الشروط وفى جو من الشفافية والحيادية التامة تم إجراء السحب على الأسماء والأرقام الخاصة بالمنازل .

ويذكر أن تلك المنازل البدوية قد تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير ، على مساحة اجمالية للمنزل الواحد قدرها 128 مترا مربعا ، وتم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية ، وتصل تكلفة المنزل الواحد 260 ألف جنيها ، باجمالى اعتمادات مالية للمشروع متكامل تصل لنجو 21 مليون جنيهًا، ويأتى هذا ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية سيناء وشرق قناة السويس.

الحضور بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق

نائب محافظ الإسماعيلية بالقرعة العلنية لتخصيص 80 منزل بدوى بالقنطرة شرق