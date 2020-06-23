اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية: جامعة الدول العربية تصف قرار إقامة حج هذا العام بـ"الحكيم"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:14 م
صحيفة سعودية: جامعة الدول العربية تصف قرار إقامة حج هذا العام بـ"الحكيم" جامعة الدول العربية - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحبت جامعة الدول العربية بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة ، ووصفته بالحكيم.وفق ما أوردت "الرياض".

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها ، وفق الصحيفة، "إن هذا القرار الحكيم لحكومة المملكة جاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًا".

وأشادت بجهود المملكة المتواصلة لتسيير أداء المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج كل عام .

وأعربت أبو غزاله عن أملها في استمرار الأمن والأمان للمملكة ، سائلة المولى عز وجل أن يزيل هذا الوباء حتى يعود ضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا إلى الأراضي المقدسة لأداء هذه الفريضة كما في كل عام.

وقد حظى قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على حجاج الداخل بتأييد عربى ودولى ، حيث أجمعت الهيئات والمؤسسات الدينية على تماشى القار على الضرورة الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

وكانت وزارة الحج وزارة الحج عن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وقالت في بيان لها: إنه نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم، وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.


الحج

الجامعة العربية

جامعة الدول العربية

تأييد عربى لقررا الحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجلس الإسلامى العربى فى لبنان يشيد بقرار السعودية حول موسم الحج

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:19 م

فيديو.. السعودية ترسم خارطة طريق المشاعر المقدسة.. شروط استثنائية لموسم الحج بسبب كورونا.. قصر الفريضة على المقيمين ومن دون 65 عاما والعدد لن يتجاوز 1000 حاج.. وعزل بعد المناسك وتنسيق مع السفارات لاختيار الحجيج

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:41 م

إنفوجراف.. خريطة طريق المشاعر المقدسة.. السعودية تضع شروط الحج فى زمن كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:35 م

مجلس علماء باكستان: موقف السعودية بشأن محدودية الحج قرار حكيم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة