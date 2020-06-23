اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة أمريكية: ترامب يسعى لدفع حملته الانتخابية بعد أزمة تولسا السبت الماضى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:26 م
صحيفة أمريكية: ترامب يسعى لدفع حملته الانتخابية بعد أزمة تولسا السبت الماضى ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "يو إس إيه" توداى الأمريكية إن الرئيس ترامب يسعى لدفعة فى حملته الانتخابية فى الولايات الرئيسية، بعد عودته للنشاط الانتخابى هذا الأسبوع لأول مرة منذ أزمة كورونا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيزور  ولايتى أريزونا وويسكونسن الرئيسيتين فى سباق الانتخابات اليوم، الثلاثاء مع محاولة حملته استعادة الزخم بعد أسبوع صعب أسفر عن مشاركة جماهيرية أقل من المتوقع فى أول فعالية لترامب بعد كورونا، التى أقيمت يوم السبت الماضى فى مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

 

ويتوجه ترامب إلى يوما بولاية أريزونا حيث يعقد مناقشة على مائدة مستديرة حول أمن الحدود ويحتفى بإكمال بناء 200 ميل من الجدار الحدودية قبل أن يلقى كلمة أمام مجموعة من الشباب فى فونيكس. ةيوم الخميس يتوجه إلى ولاية ويسكونسن حيث من المقرر أن يقوم بجولة فى منطقة بناء سفن حصلت مؤخرا على عقيد بقيمة  5.5 مليار دولار لبناء فرقاطات موجة بالصواريخ للبحرية الأمريكية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الرحلتين ليسا من فعاليات الحملة الرسمية، لكن الولايتين تعدان حاسمتين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتمنح الفعاليات فرصة لترامب لمحاولة القضاء على الصورة التى ظهرت فى تولسا عندما ألقى ترامب خطابا فى تولسا فى مركز خلت نصف مقاعده، كما ألغى خطط لإلقاء خطاب امام حشد آخر بعد تبين قلة عدد الموجودين.

 

وأثارت فعالية تولسا المخاطر  للأحداث المرتقبة خلال اليومين القادمين، بحسب ما يقوم  كيفين مادين، المستشار السياسى الذى قدم المشورة للمرشحين الرئاسيين الجمهوريين.


 


دونالد ترامب

حملة ترامب

الرئيس الامريكى

تولسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: اعتقال أى شخص يقوم بتخريب أى نصب تذكارى أو ممتلكات اتحادية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:48 م

بايدن ساخرا من ترامب: وجه بإبطاء اختبارات كورونا أثناء محاولة إثبات صلاحيته للقيادة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:52 ص

سر العشاء الغامض بين ترامب وزوكربيرج فى البيت الأبيض.. نيويورك تايمز تكشف كواليس اجتماع عائلتى "أقوى رجلين فى العالم" على مأدبة طعام.. وتؤكد: الرئيس يحب المليارديرات ومن هم مفيدون له ومارك ينطبق عليه الأمران

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:00 ص

ترامب: الاتفاق التجارى بين أمريكا والصين "لا يزال قائما"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

أخبار مصر.. الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضي الصناعية في 12 محافظة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

رئيس"دينية البرلمان":قرار السعودية بشأن الحج يتفق مع مقاصد الشريعة

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

مفاجأة.. إصابة ابن "ماما سناء" بكورونا ..وأسرته ترفض عزله بالمستشفى.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة