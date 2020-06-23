صحيفة أمريكية: ترامب يسعى لدفع حملته الانتخابية بعد أزمة تولسا السبت الماضى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه" توداى الأمريكية إن الرئيس ترامب يسعى لدفعة فى حملته الانتخابية فى الولايات الرئيسية، بعد عودته للنشاط الانتخابى هذا الأسبوع لأول مرة منذ أزمة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيزور ولايتى أريزونا وويسكونسن الرئيسيتين فى سباق الانتخابات اليوم، الثلاثاء مع محاولة حملته استعادة الزخم بعد أسبوع صعب أسفر عن مشاركة جماهيرية أقل من المتوقع فى أول فعالية لترامب بعد كورونا، التى أقيمت يوم السبت الماضى فى مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

ويتوجه ترامب إلى يوما بولاية أريزونا حيث يعقد مناقشة على مائدة مستديرة حول أمن الحدود ويحتفى بإكمال بناء 200 ميل من الجدار الحدودية قبل أن يلقى كلمة أمام مجموعة من الشباب فى فونيكس. ةيوم الخميس يتوجه إلى ولاية ويسكونسن حيث من المقرر أن يقوم بجولة فى منطقة بناء سفن حصلت مؤخرا على عقيد بقيمة 5.5 مليار دولار لبناء فرقاطات موجة بالصواريخ للبحرية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الرحلتين ليسا من فعاليات الحملة الرسمية، لكن الولايتين تعدان حاسمتين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتمنح الفعاليات فرصة لترامب لمحاولة القضاء على الصورة التى ظهرت فى تولسا عندما ألقى ترامب خطابا فى تولسا فى مركز خلت نصف مقاعده، كما ألغى خطط لإلقاء خطاب امام حشد آخر بعد تبين قلة عدد الموجودين.

وأثارت فعالية تولسا المخاطر للأحداث المرتقبة خلال اليومين القادمين، بحسب ما يقوم كيفين مادين، المستشار السياسى الذى قدم المشورة للمرشحين الرئاسيين الجمهوريين.



