اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة كفر الشيخ: الوضع تحت السيطرة ولا إقامة لعزل عشوائى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص
صحة كفر الشيخ: الوضع تحت السيطرة ولا إقامة لعزل عشوائى الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه لن يُسمح بإقامة أماكن عزل "عشوائية" أو التصريح بها، لخطورتها، مؤكدة أنها تسمع عن اعتزام مواطنين إقامة أماكن وتجمعات عزل فى المدارس أو فى مواقع أخرى، بدعوى انتشار الفيروس، مؤكدة أن الوضع فى مصر ما زال تحت السيطرة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أن تقام أماكن عزل إلا فى الأماكن المجهزة والمتوفر فيها شروط الأمان والتجهيزات الطبية التى توافق عليها وتحددها وزارة الصحة، والدول بكافة أجهزتها تقدم الخدمات الطبية للمرضى، وللمشتبه بإصابتهم، مطالبه بعدم الانسياق للشائعات فى هذا الشأن والتأكد من صحة المعلومات المتداولة.

كانت قد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ " اليوم السابع " لا صحة لما تردد عن عزل طالبتين بمدرسة السلام الابتدائية، لمخالطتهم لمصابى كورونا، مشيرة إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى عليهما أمس وتبين سلامتهما، وأدت الطالبتان الامتحان بدون مشاكل.


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

ثانوية عامة

تطهير

وتعقيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ90 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

22.8 مليار جنيه إجمالى استثمارات المحليات للعام المالى 2020/2021

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة