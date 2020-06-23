صحة كفر الشيخ: الوضع تحت السيطرة ولا إقامة لعزل عشوائى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه لن يُسمح بإقامة أماكن عزل "عشوائية" أو التصريح بها، لخطورتها، مؤكدة أنها تسمع عن اعتزام مواطنين إقامة أماكن وتجمعات عزل فى المدارس أو فى مواقع أخرى، بدعوى انتشار الفيروس، مؤكدة أن الوضع فى مصر ما زال تحت السيطرة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أن تقام أماكن عزل إلا فى الأماكن المجهزة والمتوفر فيها شروط الأمان والتجهيزات الطبية التى توافق عليها وتحددها وزارة الصحة، والدول بكافة أجهزتها تقدم الخدمات الطبية للمرضى، وللمشتبه بإصابتهم، مطالبه بعدم الانسياق للشائعات فى هذا الشأن والتأكد من صحة المعلومات المتداولة.

كانت قد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ " اليوم السابع " لا صحة لما تردد عن عزل طالبتين بمدرسة السلام الابتدائية، لمخالطتهم لمصابى كورونا، مشيرة إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى عليهما أمس وتبين سلامتهما، وأدت الطالبتان الامتحان بدون مشاكل.