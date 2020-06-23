اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة السويس": 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 1072 حالة بالمحافظة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:39 ص
"صحة السويس": 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 1072 حالة بالمحافظة اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، برئاسة الدكتور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في السويس، فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ81 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا، وهم متواجدون بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر والتأمين الصحى، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وجارى نقلهم لمستشفيات العزل الصحى، فيما توفى 4 حالات جدد من أبناء السويس.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أنه جاري حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس وصلت لـ1072 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات لـ69 حالة، وعدد الحالات المتواجدة حتى الآن فى مستفيات العزل والعزل المنزلى، 538 حالة، بينما عدد حالات الشفاء والخروج حتى الآن 384 حالة.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال، وتنظيف السطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

 


صحه السويس

اخبار كورونا بالسويس

مصابى كورونا

مصابى كورونا بالسويس

مستشفيات السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة