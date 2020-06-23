"صحة الاسكندرية": 17 موقع ثابت و 3 عيادات متنقلة لحملة علاج الآمراض المزمنة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، المشاركة فى حملة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية ،من خلال 17 موقع ثابت بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية و 3 نقاط عيادات متنقلة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية.

وأشارت مديرية الصحة بالاسكندرية فى بيان صادر لها اليوم ، أن ذلك يأتى فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان ،لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المواقع المشاركة فى الحملة ستقوم بالكشف واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتجديدها وصرف علاج يكفى لمدة 3 شهور بالمجان عن طريق فرق طبية من المستشفيات تتكون من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين ، مؤكدا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتلك المواقع لحماية المترددين والفرق الطبية.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.