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صادرات مصر الوطنية تتجاوز 2 مليار دولار مارس الماضى منها الوقود

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
صادرات مصر الوطنية تتجاوز 2 مليار دولار مارس الماضى منها الوقود اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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قدرت بيانات حكومية، جملة الصادرات الوطنية المصرية فى شهر مارس الماضى بنحو 2 مليار و238 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار و729 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 491 مليون دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هذه الصادرات الوطنية موزعة بين عدة سلع، أهمها الوقود وكانت صادراته بقيمة 322 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 601 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، يليها صادرات القطن الخام بصادرات بلغت قيمتها 16 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 26 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019.

وتضم قائمة الصادرات الوطنية أيضا، المواد الخام وكانت قيمتها 256 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 245 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، يليها السلع نصف المصنعة وكانت صادراتها بقيمة 550 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 617 مليون دولار خلال شهر مارس عام 2019، أما السلع تامة الصنع فقد بلغت قيمة صادراتها نحو مليار و92 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل مليار و235 مليون دولار فى مارس من عام 2019.

وكانت جملة الواردات المصرية حققت تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمتها 4 مليار و931 مليون دولار، مقابل 7 مليار و104 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 2 مليار و172 مليون دولار.

 

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

صادرات مصر

الصادرات الوطنية

اخبار الاقتصاد

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