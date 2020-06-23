شفاء 534 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 32104 متعافين

الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 534 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 32 ألفا و104 حالات، وقال الوزير - في بيان صحفي - "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس (كورونا)"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 530 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 31 ألفا و570 حالة.

وكانت أقسام العناية المركزة فى وزارة الصحة الكويتية، اعتمدت عقار "ديكساميثازون" ، ليكون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.