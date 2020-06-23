اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:16 م
خالد صلاح
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شركة صينية تحصل على موافقة لبدء تجريب لقاح محتمل مضاد لكورونا على البشر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:53 ص
شركة صينية تحصل على موافقة لبدء تجريب لقاح محتمل مضاد لكورونا على البشر محاولة انتاج عقار لفيروس كورونا
رويترز

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قالت وحدة المنتجات البيولوجية التابعة لشركة تشونغتشينغ تشيفى الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين وافقت على بدء تجريب لقاح محتمل لفيروس كورونا من تطوير الوحدة على البشر، وحصل اللقاح المحتمل الذى شاركت فى تطويره شركة آنهوى تشيفى لونجكوم للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية، ومعهد الأحياء المجهرية فى أكاديمية العلوم الصينية على شهادة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية لبدء التجارب السريرية.
 
ويجرب باحثون وشركات فى الصين، ستة لقاحات مضادة لكورونا على البشر، وهناك أكثر من 12 لقاحا مضادا للفيروس، الذى قتل أكثر من 470 ألف إنسان، فى مراحل مختلفة من التجارب السريرية حول العالم.
 
ومع ذلك، لم يتجاوز أى منها المرحلة الثالثة المتأخرة والكبيرة من التجارب السريرية، وهى خطوة ضرورية قبل دخول اللقاح السوق الاستهلاكية.
 

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كورونا

فيروس كورونا

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