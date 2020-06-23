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"شباب رفح" بشمال سيناء يتطوعون بمشاركة جهود الدولة الاحترازية للحد من كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
"شباب رفح" بشمال سيناء يتطوعون بمشاركة جهود الدولة الاحترازية للحد من كورونا "شباب رفح" بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قدم عدد من شباب مركز رفح بشمال سيناء، مشاركات ملموسة فى جهود تجرى فى شمال سيناء لتنفيذ إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، وظهرت جهود الشباب من خلال مشاركات نفذت لتعقيم وتطهير منشآت رياضية وخدمية منوعة فى مدينة العريش، ونفذت بمعرفة مراكز الشباب والرياضة برفح تحت إشراف ومتابعة الإدارة الرياضية.

وقال محمد عايش مدير إدارة رفح الرياضية، لـ"اليوم السابع": لإنه يحسب للشباب من لأبناء مركز رفح وهم يقيمون فى العريش لأنهم لم يتأخروا عن أداء أدوراهم التطوعية جنبا لجنب مع شباب المحافظة، مشيراً إلى أن من بين الأنشطة والمبادرات التى سجلت فى هذا الإطار تنظيم حملة تطهير وتعقيم ميدان مسجد النصر بالعريش ومداخل المسجد وكذلك شارع أبو بكر الصديق، وتم تعقيم مساكن ودواوين أخرى فى هذا الشارع بينها مقعد أو ديوان ال الحارون، كما تم تطهير فروع البنوك بالمدينة، وآلات الصراف الآلى .

كما نظم مركز شباب مدينة رفح حملة تطهير وتعقيم بالاستعانة بشباب رفح المتطوع والاعضاء بالمركز وعددهم ١٢ شابا يتناوبون العمل وشمل التطهير والتعقيم مبنى نزل الشباب بالعريش وطرقاته وساحاته والملعب الخماسى، وكذلك أيضا مسرح الطلائع بمنطقة نزل الشباب وكذلك شمل التطهير والتعقيم ديوان مجلس مدينة رفح بمبنى المحافظة القديم.

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رفح

شباب رفح

الشباب والرياضة

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